Krant: Biden keurt alsnog antipersoonsmijnen voor Oekraïne goed

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden heeft ingestemd met het leveren van antipersoonsmijnen aan Oekraïne, meldt The Washington Post op basis van twee Amerikaanse functionarissen.

Biden heeft lang geaarzeld Oekraïne van de landmijnen te voorzien, omdat het risico van hun inzet onaanvaardbaar hoog zou zijn voor burgers. Volgens een van de bronnen die The Washington Post citeert, heeft Oekraïne beloofd de mijnen niet te gebruiken in dichtbevolkte gebieden.

Dat Biden nu toch overstag is gegaan, is ingegeven door de Russische opmars in het oosten, aldus de krant.

Afgelopen weekend gaf de regering van Biden, die nog twee maanden president is, Oekraïne toestemming om langeafstandsraketten van het type ATACMS op Russisch grondgebied af te vuren.