Tweetal gefilmd tijdens seks Koningsdag Amsterdam kent elkaar

De twee personen die zijn gefilmd tijdens Koningsdag in Amsterdam terwijl zij seks lijken te hebben kennen elkaar, meldt de politie. Ook is bij de politie bekend wie de twee zijn. Zedenrechercheurs onderzoeken nu of er sprake is van verkrachting.

De beelden waarop de twee liggen tussen geparkeerde auto's op de Keizersgracht zijn veelvuldig gedeeld op verschillende socialemediaplatformen.

Eerder riep de politie al op de beelden niet te delen, dat is strafbaar.

Tussen twee auto’s op klaarlichte dag terwijl er allerlei mensen langslopen: een man ligt bovenop een vrouw en heeft seks met haar aan de Keizersgracht. De beelden worden volop verspreid via WhatsApp en X.

