Tyfoon Kong-rey maakt tientallen slachtoffers in Taiwan

TAIPEI (ANP/AFP/RTR) - Tyfoon Kong-rey heeft in Taiwan aan zeker een persoon het leven gekost. 73 mensen raakten gewond, meldt de brandweer. Kong-rey was enig moment een zogenoemde supertyfoon, maar is inmiddels iets in kracht afgenomen. De weerdienst sprak van de zwaarste tyfoon sinds 1996.

De tyfoon kwam donderdag aan land aan de oostkust. Verwacht wordt dat nagenoeg het hele eiland getroffen zal worden door sterke wind en regenval. Een vrouw van 56 kwam om door een ongevallen boom, meldt de brandweer.

De storm leidt tot grote verstoringen. Er zijn zo'n driehonderd vluchten geschrapt, het spoorverkeer is verstoord en bijna een half miljoen mensen kwamen zonder stroom te zitten. TSMC, de grootste chipfabrikant ter wereld, zei geen grote verstoringen te verwachten in de productie.

Taiwan wordt vaker getroffen door tyfoons. Eerder deze maand kwamen door de storm Krathon vier mensen om.