Oorzaak brand Zaans opvangschip onbekend, 4 mensen nog niet terug

ZAANDAM (ANP) - De oorzaak van de brand afgelopen nacht op een opvangschip in Zaandam, waar ruim driehonderd asielzoekers verblijven, is nog niet bekend. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Bijna alle bewoners kunnen weer hun kamer in, op vier na.

Drie van hen kunnen waarschijnlijk donderdag weer in hun kamer terecht, verwacht een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De kamer waar de brand uitbrak, is vermoedelijk over een paar dagen weer bewoonbaar. Degene die daar verblijft, wordt tijdelijk opgevangen in een andere kamer.

De brand werd rond 02.30 uur gemeld en was om 03.50 uur geblust. De bewoners van het schip aan de Rijshoutweg hebben in de tussentijd buiten op de kade gestaan.