Uitbraak van hantavirus volgens WHO officieel voorbij

GENÈVE (ANP) - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt de uitbraak van het hantavirus officieel als voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen geconstateerd en alle mensen die in quarantaine zaten hebben die isolatieperiode inmiddels afgerond.

De uitbraak begon in april, toen het hantavirus werd vastgesteld bij een aantal passagiers van het Nederlandse cruiseschip m/v Hondius. Drie mensen kwamen te overlijden, onder wie twee Nederlanders. Tien anderen raakten besmet.

Het cruiseschip kreeg wereldwijd veel media-aandacht toen het niet mocht aanmeren in Kaapverdië en moest doorvaren naar de Canarische Eilanden. Daar werden alle passagiers geëvacueerd naar hun eigen landen, waar ze in quarantaine gingen. De WHO zegt in totaal meer dan 650 contacten van de besmette personen in kaart te hebben gebracht, verspreid over 33 landen en gebieden.