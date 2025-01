Uitgeweken oppositieleider voorlopig niet terug naar Venezuela

CARACAS (ANP/AFP/RTR) - De oppositie in Venezuela sluit uit dat de uitgeweken oppositieleider Edmundo González Urrutia snel huiswaarts keert. Hij had gezegd terug naar het Zuid-Amerikaanse land te gaan, maar volgens Maria Corina Machado, een belangrijke bondgenoot, is "dit niet het juiste moment".

President Nicolás Maduro is vrijdag opnieuw beëdigd en begonnen aan zijn derde ambtstermijn. De oppositie zegt over bewijs te beschikken dat hun kandidaat, González Urrutia, de echte winnaar was van de verkiezingen van afgelopen juli. González Urrutia week na de verkiezingen uit naar Spanje.

González Urrutia zei terug te keren naar Venezuela om vrijdag het ambt van president op zich te nemen, maar dat gebeurde niet. Hij wordt in eigen land gezocht. In de hoofdstad Caracas hangen posters waarop staat dat de politicus wordt gezocht, inclusief een foto van hem en de belofte van een beloning van 100.000 dollar (ruim 97.500 euro) voor informatie die leidt tot zijn arrestatie.

Machado werd donderdag, bij haar eerste publieke optreden sinds augustus, enige tijd vastgehouden na deelname aan een demonstratie tegen Maduro. Duizenden Venezolanen deden mee aan deze betoging. Eigenlijk zou Machado namens de oppositie meedoen aan de verkiezingen, maar de autoriteiten stonden dat niet toe. Daarop schoof de oppositie González Urrutia naar voren als haar opvolger.