Flinke koersverliezen op Wall Street na belangrijk banenrapport

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York hebben vrijdag flinke koersverliezen laten zien. Beleggers hebben minder hoop dat de Federal Reserve de rente verder gaat verlagen na een beter dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex daalde 1,6 procent naar 41.938,45 punten. De brede S&P 500-index verloor 1,5 procent op 5827,04 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte 1,6 procent tot 19.161,63 punten.

Uit het banenrapport kwam naar voren dat er in december 256.000 banen bijkwamen in de grootste economie van de wereld. De werkloosheid in de VS kwam vorige maand uit op 4,1 procent, tegen 4,2 procent een maand eerder. De Amerikaanse centrale bank baseert het rentebeleid onder meer op cijfers over de arbeidsmarkt.

De Fed neemt later deze maand een nieuw rentebesluit. Tijdens het verlagen van de rente vorige maand zei de Fed al dit jaar minder renteverlagingen te voorzien dan eerder gedacht.

Delta Air Lines steeg 9 procent. De luchtvaartmaatschappij kwam met beter dan verwachte kwartaalresultaten en vooruitzichten. Het is de eerste grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die met resultaten over het laatste kwartaal van 2024 komt. De resultaten gaven beleggers ook vertrouwen in de luchtvaartsector en dreven de aandelenkoersen van concurrenten United Airlines (plus 3,3 procent) en American Airlines (plus 4,4 procent) op.

Warner Bros. Discovery daalde 3,6 procent. Het mediaconcern wilde eerder een sportstreamingdienst opzetten met Walt Disney en Fox, Venu Sports, maar de bedrijven hebben die plannen geschrapt. Walt Disney en Fox daalden tot 1,6 procent op Wall Street.

Walgreens Boots Alliance klom 27,6 procent. De drogisterijketen kwam met beter dan verwachte kwartaalresultaten.

Hershey, de chocoladefabrikant die onder meer achter de merken Reese's en Rolo zit, verloor 2,5 procent. Onder andere nieuwssite Semafor meldde op basis van ingewijden dat Hershey op het punt staat om aan te kondigen dat topvrouw Michele Buck volgend jaar opstapt. Het bedrijf zou op zoek zijn naar een nieuwe bestuursvoorzitter die het leiderschap in juli 2026 overneemt.

De euro was 1,0245 dollar waard, tegen 1,0231 bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,7 procent meer op 76,68 dollar. Brentolie werd 3,7 procent duurder op 79,77 dollar per vat.