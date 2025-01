Uitvaart 12-jarige jongen vindt komende week plaats

AMSTERDAM (ANP) - De uitvaart van de 12-jarige jongen die vorige week dood werd gevonden in een huis in Groningen, vindt deze week plaats. Dat laat zijn familie weten via de stichting Namens de Familie. Daarbij zijn alleen familie, vrienden en genodigden welkom. "De leegte die Gianny-Davey achterlaat, is met geen pen te beschrijven. Zijn verlies is onwerkelijk", meldt de familie.

"Onze familie heeft sinds de verschrikkelijke gebeurtenis enorm veel steun en berichten ontvangen van vrienden, bekenden en soms zelfs volslagen onbekenden uit heel het land. Daarvoor zijn wij iedereen heel erg dankbaar. Al dat medeleven en die betrokkenheid betekenen enorm veel voor ons. Desondanks verzoeken we eenieder wel om enige afstand te bewaren om Gianny-Davey's moeder, ooms en tantes, opa's en oma's, neven en nichten de ruimte te geven om het verlies te verwerken", laat de familie weten.

Gianny-Davey werd zondagmiddag gevonden in een woning aan de Blekerslaan in de Oosterpoortwijk. De jongen woonde in Amsterdam. Zijn vader is aangehouden op verdenking van het doden van de jongen. "Over het onderzoek laat onze familie zich momenteel niet uit", aldus de familie.