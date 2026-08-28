ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

UNHCR ziet begroting verder krimpen

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 15:18
anp280826197 1
GENÈVE (ANP/RTR) - De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties moet noodgedwongen verder krimpen. Volgens informatie van persbureau Reuters valt de begroting van de UNHCR komend jaar 16 procent lager uit en zijn er ongeveer 3500 functies minder voorzien.
Diplomaten zeggen dat de VN-organisatie dat donderdag bekendmaakte tijdens een bijeenkomst in Genève. De UNHCR lijdt onder het feit dat landen als de Verenigde Staten minder geld over hebben voor buitenlandse hulp.
Op papier komen de plannen bijna neer op een halvering van het personeelsbestand sinds 2025, schrijft Reuters, dat documenten inzag en met diplomaten sprak. Toen stonden er ruim 16.000 banen in de boeken. Dat moeten er in 2027 8540 zijn, exclusief tijdelijke functies en externe inhuur.
In de praktijk ligt dat anders, zegt een woordvoerder. Veel posten waren voorheen ook niet ingevuld, want landen dragen vaak niet genoeg bij om aan alle financieringsbehoeftes te voldoen. Het geplande budget voor 2027 is ruim 7 miljard dollar.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 1270031917

10 tekenen dat je hoge sociale intelligentie hebt

gandr-collage

Deze 10 tweedehands auto's zijn bijna niet meer te krijgen — en deze 10 wil bijna niemand meer

shutterstock_2695466079

Nederland is stiekem een Europese grootmacht in tweedehands auto's geworden — zoveel geld gaat er de grens over

B&B_2026_PAUL_SOLO_HORIZONTAL_CLEAN

Zo zag Paul uit B&B Vol Liefde er vroeger uit

shutterstock_2690895533

Deze 8 dingen kun je beter met de hand afwassen dan in de vaatwasser

anp270826204 1

Probleem is de VVD: oppositie praat donderdag waarschijnlijk niet meer over begroting

Loading