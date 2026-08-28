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Roeister Florijn besloot in te houden met oog op finaleweekend WK

Sport
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 15:16
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AMSTELVEEN (ANP) - Karolien Florijn besloot vrijdag haar krachten te sparen in de kwartfinales van de WK roeien in eigen land. Dat zei de olympisch kampioene in de skiff na de wedstrijd op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos tegen het ANP. Florijn was lange tijd in duel met de Britse Lauren Henry, vorig jaar tweede op de WK, maar liet haar in de laatste paar honderd meter gaan.
"Omdat zij ervoor ging en ik geen zin had om helemaal tot het einde af te sprinten terwijl ze er toch wel voor zou blijven", verklaarde Florijn haar inhouden. "Dus toen dacht ik, dan kan ik beter mijn krachten sparen voor morgen." Zaterdag komt de 28-jarige opnieuw in actie, in de halve finales. Zondag volgt een eventuele finale.
Florijn was tevreden over haar race, ook al was die niet vlekkeloos. "Ik vond het best wel zwaar en ik denk dat het net even iets flitsender en frisser kan", zei Florijn. "De kwartfinale winnen is natuurlijk wel het uitgangspunt", gaf ze toe. "Alleen wat ik zeg, het is een kwartfinale, morgen halve finale dus ja, dan moet ik er een stapje bovenop doen."
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