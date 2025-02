UNICEF: bezuinigingen raken ook Nederland zelf

DEN HAAG (ANP) - Investeren in ontwikkelingsprogramma's is ook in het belang van Nederland, zegt UNICEF Nederland. De VN-kinderrechtenorganisatie reageert op de aangekondigde bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking van minister Reinette Klever (PVV). "Klimaatverandering, ziektes en conflicten kennen geen grenzen en raken ook de levens van kinderen in Nederland", zegt directeur van UNICEF Nederland Suzanne Laszlo.

Klever stopt de subsidies voor beroeps- en hoger onderwijs, vrouwenrechten, sport en cultuur in arme landen. Ook wil ze de helft minder geld geven aan klimaatprogramma's. Volgens Klever moet het Nederlandse belang voorrang krijgen in haar beleid, met een focus op handel, veiligheid en migratie.

Maar volgens UNICEF bevordert wereldwijde ontwikkelingshulp juist deze zaken. "Ontwikkelingshulp draagt namelijk bij aan het verminderen van conflict, aan stabielere economieën, en aan gezonde, goed opgeleide mensen", stelt Laszlo.

Volgens Klever wordt de bijdrage aan UNICEF zelf gehalveerd. Dat is een bezuiniging bovenop een eerder aangekondigde vermindering van de algemene bijdrage. UNICEF verwacht hierdoor ongeveer 75 procent minder te ontvangen ten opzichte van dit jaar. De algemene bijdrage wordt gebruikt voor onder meer vaccinatiecampagnes tegen polio en mazelen.