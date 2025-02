25 jaar cel voor broers en neven eerwraakmoord Apeldoorn

ARNHEM (ANP) - De rechtbank in Arnhem heeft celstraffen van 25 jaar opgelegd aan vier mannen voor de moord op de 28-jarige Roshin in Apeldoorn uit eerwraak.

Het Openbaar Ministerie had vorige maand dezelfde celstraffen geëist tegen de twee broers en de twee neven van het slachtoffer.

Roshin liep op 5 september 2023 in de Casper Fagelstraat in het zuiden van Apeldoorn toen ze van achteren werd aangevallen en met 28 messteken om het leven werd gebracht door haar broer. Haar 3-jarige dochter was getuige van de moord. Zij bleef ongedeerd.