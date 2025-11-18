UNICEF: een op de vijf kinderen voelde zich online onveilig

DEN HAAG (ANP) - Eén op de vijf kinderen in de groepen vijf tot en met acht van de basisschool voelde zich in de afgelopen maand onveilig online. Dat meldt UNICEF op basis van antwoorden van ruim 218.000 leerlingen die meespeelden met de landelijke wedstrijd van de serious game MediaMasters. In totaal deden 290.000 leerlingen in 13.000 schoolklassen mee.

Volgens UNICEF laten de antwoorden van de kinderen een zorgelijke trend zien: juist jongere leerlingen uit groep 5/6 voelen zich vaker onveilig dan de oudere leerlingen. 23 procent van de kinderen uit groep 5/6 geeft aan dat ze in de afgelopen maanden een onveilige online ervaring hadden. Bij kinderen uit groep 7/8 ligt dat percentage op 17 procent.

Het gaat volgens UNICEF dan om relatief kleine situaties, zoals een leerling die zei dat hij of zij werd uitgescholden in een videospel. Maar er zijn ook ernstigere voorbeelden, zoals een kind dat aangaf "rare berichten met geblurde foto's" te hebben ontvangen.

Volgens de directeur van UNICEF Nederland moeten de antwoorden van de kinderen een "wake-up call" zijn. "We laten kinderen niet onbeschermd achter op een druk kruispunt. Dan kunnen we dat online ook niet doen."