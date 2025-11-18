ECONOMIE
Levensmiddelenindustrie: stabiele prijzen minder vanzelfsprekend

Economie
door anp
dinsdag, 18 november 2025 om 7:51
anp181125049 1
DEN HAAG (ANP) - Stabiele prijzen in de supermarkt worden steeds minder vanzelfsprekend, stellen levensmiddelenfabrikanten. Consumenten zullen "moeten wennen aan steeds sterker fluctuerende prijzen als gevolg van sterk schommelende grondstofprijzen", zegt Cees-Jan Adema, directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).
Sterk fluctuerende grondstofprijzen spelen de komende jaren een steeds grotere rol in de prijsvorming van dagelijkse boodschappen, volgens FNLI. Producten die afhankelijk zijn van internationale markten, zoals koffie en cacao, zijn daarbij het kwetsbaarst. Dat komt volgens de organisatie deels door klimaatverandering, die de oogsten beïnvloedt. Maar daarnaast zorgen "geopolitieke spanningen en logistieke uitdagingen" ook voor onvoorspelbare transportkosten. Granen, de basis voor brood, pasta en ontbijtproducten, zijn volgens de organisatie ook gevoelig voor deze schommelingen.
De prijzen voor zuivel en vlees kunnen variëren door wisselende kosten voor veevoer, die weer afhankelijk zijn van wereldwijde graanmarkten. Volgens FNLI spelen bovendien ook nationale ontwikkelingen een rol. Door de stikstofdiscussie in Nederland en de uitkoopregeling voor boeren zal het aanbod krimpen, stelt FNLI. De vleesbranche stelde afgelopen weekend nog te verwachten dat rundvlees mede hierdoor fors duurder wordt.
"Waar we gewend waren aan relatief constante prijzen, zullen we moeten wennen aan een dynamischer marktbeeld", besluit de organisatie. "Voor de keten ligt hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid: betaalbaarheid voor iedereen waarborgen, zonder dat dit ten koste gaat van het verdienmodel van boeren, producenten en supermarkten."
