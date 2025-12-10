UNICEF: humanitaire nood voor kinderen groter dan in decennia

DEN HAAG (ANP) - De humanitaire situatie voor kinderen wereldwijd is in "een vrije val" terechtgekomen, waarschuwt UNICEF in zijn jaarrapport. Volgens de kinderrechtenorganisatie is de nood extremer dan in tientallen jaren en zullen in 2026 meer dan 200 miljoen kinderen humanitaire hulp nodig hebben.

"Scholen en ziekenhuizen worden aangevallen, kinderen worden verkracht of uitgebuit, en steeds vaker worden hulpverleners die hen proberen te bereiken doelwit van geweld", ziet Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. "Hele regio's zitten gevangen tussen frontlinies, zonder toegang tot zorg, bescherming of onderwijs." In conflictgebieden worden meer ernstige kinderrechtenschendingen geregistreerd dan ooit. De VN-organisatie ziet bovendien dat humanitaire toegang steeds verder wordt ingeperkt, waardoor UNICEF in veel crises geen hulp kan bieden.

In het rapport wijst UNICEF erop dat donorlanden de financiering voor humanitaire hulp in 2025 "drastisch" hebben teruggeschroefd. Door een financieringstekort van 72 procent moesten doelstellingen worden teruggebracht van het bereiken van meer dan 42 miljoen naar ruim 27 miljoen vrouwen en kinderen.

"We worden gedwongen tot keuzes die niemand zou moeten maken: beperkte middelen richten op sommige kinderen ten koste van anderen, de frequentie van essentiële diensten verlagen, of interventies terugschalen die letterlijk het verschil maken tussen leven en dood", aldus Laszlo. UNICEF heeft voor volgend jaar naar eigen zeggen 7,66 miljard dollar nodig om 73 miljoen kinderen wereldwijd te bereiken en roept regeringen en private donoren op tot meer financiering.