UNICEF: ondanks bestand Gaza worden dagelijks 2 kinderen gedood

GENÈVE (ANP/RTR) - Sinds het ingaan van de wapenstilstand in Gaza zijn volgens VN-kinderorganisatie UNICEF zeker 67 kinderen gedood bij conflictgerelateerde incidenten. "Dat is een gemiddelde van bijna twee kinderen die elke dag worden gedood sinds het staakt-het-vuren van kracht werd", aldus een woordvoerder. Ook zijn er tientallen kinderen gewond geraakt.

Israël heeft ondanks de wapenstilstand meerdere aanvallen uitgevoerd, naar eigen zeggen op Hamas-doelen. Autoriteiten in de Gazastrook meldden woensdag 27 doden door aanvallen. Het was daarmee een van de dodelijkste dagen sinds het staakt-het-vuren vorige maand inging. Volgens Palestijnse bronnen kwam hierbij een 1-jarig meisje om het leven.