Japan zet belangrijke stap naar herstart grootste kerncentrale

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 11:47
TOKIO (ANP/RTR/AFP) - Een Japanse gouverneur steunt het weer in gebruik nemen van de Kashiwazaki-Kariwa-kerncentrale. Zijn goedkeuring geldt als een belangrijke stap naar de herstart van 's werelds grootste kerncentrale, die na de grote kernramp in Fukushima uit voorzorg werd gesloten.
Japan probeert zijn nucleaire sector nieuw leven in te blazen en daarmee de prijzige aankoop van fossiele brandstoffen uit het buitenland te bedwingen. Het is zwaar afhankelijk van import, omdat het na de ramp alle kerncentrales sloot. Die in Fukushima raakte in 2011 beschadigd door een tsunami na een zware aardbeving. Door het natuurgeweld vielen 18.000 doden. Een deel van de centrales is nu weer operationeel.
TEPCO was de uitbater van de centrale in Fukushima. Het energiebedrijf wil nu een of twee reactoren van de Kashiwazaki-Kariwa-centrale herstarten. Het regionale parlement en een nationale toezichthouder moeten nog instemmen. Als de herstart doorgaat, wordt dit de eerste voor TEPCO sinds 2011.
