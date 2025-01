UNICEF wil hulp aan Gaza snel uitbreiden na bestand

DEN HAAG (ANP) - De VN-organisatie UNICEF wil snel meer hulp bieden als de wapenstilstand in de Palestijnse Gazastrook begint. Langs de grens staan 1300 vrachtwagens klaar met hulpgoederen, zoals voedsel, medicijnen en drinkwater. Nog eens zevenhonderd vrachtwagens worden de komende dagen ingezet om de hulp verder uit te breiden, meldt UNICEF Nederland.

Voor deze eerste fase van de hulpverlening is 42 miljoen dollar nodig, zegt de VN-kinderrechtenorganisatie. De hulp richt zich vooral op het zwaar getroffen noorden van Gaza.

De komende weken wil UNICEF de gezondheidszorg in ziekenhuizen verbeteren, vooral op afdelingen voor pasgeborenen. Tegelijkertijd wordt de ondervoeding bij kinderen, zwangere vrouwen en jonge moeders aangepakt. Daarnaast krijgen 320.000 kinderen vaccinaties die zij door de oorlog hebben gemist, om bijvoorbeeld mazelen en polio te voorkomen. Om ziektes door vervuild water tegen te gaan, versterkt UNICEF de waterproductie in het zuiden en verhoogt het de capaciteit in het noorden.

"Om deze hulp te verlenen is het cruciaal dat alle partijen zich aan het staakt-het-vuren houden", zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland.