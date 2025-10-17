Universitair docent Pettit doet aangifte tegen minister Moes

DEN HAAG (ANP) - Docent Harry Pettit heeft donderdag aangifte gedaan tegen onderwijsminister Gouke Moes, bevestigt zijn advocaat Adem Çatbaş na berichtgeving van De Volkskrant. De BBB-minister zei vorige week vrijdag dat hij wil dat de Radboud Universiteit aangifte doet tegen Pettit. Volgens Moes bestaat het vermoeden dat de Nijmeegse universitair docent met zijn uitingen op X strafbare feiten begaat en daar zou de universiteit naar moeten handelen.

Pettit schreef onder meer op X dat het tijd is om "af te maken waar de Palestijnen op 7 oktober mee begonnen zijn".

Volgens Çatbaş schendt Moes de onafhankelijkheid van de universiteit door druk uit te oefenen. Ook zet hij hiermee "oneigenlijk druk op het Openbaar Ministerie om te vervolgen" en "beperkt hij als minister de uitingsvrijheid van cliënt", aldus de advocaat. "Dat levert een ambtsmisdrijf op, namelijk misbruik van gezag middels ambtelijke dwang."

Pettit bevestigt zijn aangifte vrijdagochtend op X. "Wij accepteren geen politieke repressie ten dienste van het zionisme", schrijft hij erbij. De advocaat kan geen "nader tijdpad" van de zaak geven. "Conform protocol zal de procureur-generaal eerst een onderzoek uitvoeren."