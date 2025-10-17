ECONOMIE
Rummenie: Schiphol mag niet lijden onder discussie over vergunning

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 8:39
DEN HAAG (ANP) - De bedrijfsvoering van Schiphol mag geen hinder ondervinden van de discussie over de natuurvergunning van de luchthaven. Dat laat demissionair staatssecretaris Jean Rummenie (Natuur) via een woordvoerder weten. "Het belang van Schiphol voor de Nederlandse samenleving is groot."
De milieuorganisaties Greenpeace en MOB hebben het ministerie verzocht op te treden tegen Schiphol, dat ondanks het ontbreken van een natuurvergunning doorgaat met de bouw van een nieuwe pier. Rummenie vindt het van belang dat de situatie rond deze vergunning "goed geregeld wordt". Hij gaat het handhavingsverzoek bestuderen en "een gedegen afweging maken".
