Tennisser De Jong profiteert in Metz van afmelding Rune

METZ (ANP) - Tennisser Jesper de Jong heeft op het ATP-toernooi van Metz geprofiteerd van de afmelding van de Deen Holger Rune. De nummer 3 van Nederland bereikte zonder te spelen de tweede ronde en kwam een stapje dichter bij de mondiale top 100.

De 24-jarige De Jong won afgelopen weekend twee kwalificatiewedstrijden. Omdat Rune zich tijdens de kwalificaties terugtrok, zou er een qualifier op zijn plek in het schema terechtkomen. Dat werd De Jong. Rune had als de nummer 4 van de plaatsingslijst een bye in de eerste ronde.

In de tweede ronde van het indoortoernooi in Frankrijk neemt de Noord-Hollander het op tegen de winnaar van het duel tussen de Fransman Adrian Mannarino en Yunchaokete Bu uit China.

De Jong hoopt dit seizoen nog af te sluiten in de top 100, waardoor hij zich plaatst voor de Australian Open. Hij doet over twee weken met Nederland mee aan de Davis Cup Finals in Málaga.