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USAR verlaat Venezuela: 'kans op vinden overlevenden is klein'

Samenleving
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 7:16
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VENEZUELA (ANP) - Het Nederlandse reddingsteam USAR dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Het team begon afgelopen vrijdag en "pakt vandaag weer in", zei een woordvoerder dinsdagochtend op NPO Radio 1.
Het Nederlandse USAR is met 64 mensen en 8 honden naar Venezuela gereisd om te zoeken naar overlevenden na de verwoestende aardbevingen in het Zuid-Amerikaanse land. Volgens de woordvoerder vertrekt het team omdat er een nieuwe fase is aangebroken in de hulpverlening. "De kans dat wij nu nog levende mensen vinden, is wel heel erg klein."
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