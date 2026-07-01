Omzet detailhandel bijna 3 procent omhoog in mei

DEN HAAG (ANP) - De omzet van de Nederlandse detailhandel is in mei met 2,9 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het verkoopvolume was 2,3 procent hoger.

Volgens het CBS steeg de omzet in de non-food met 3,9 procent. De grootste stijging was te zien bij drogisterijen, gevolgd door winkels voor meubels en wooninrichting en winkels voor kleding. De omzet van winkels in voedings- en genotmiddelen ging met 1,2 procent omhoog. Bij speciaalzaken klom die met 1,6 procent en bij supers met 1,1 procent.

Online is 4,8 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Voor winkels in kleding en modeartikelen nam de online-omzet met 14 procent toe.

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in mei. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder de correctie was de omzet van de detailhandel 1,2 procent hoger dan in mei vorig jaar.