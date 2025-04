Vaccinatiegraad mazelen moet omhoog, maar aanpak verschilt

DEN HAAG (ANP) - Nu het aantal gevallen van mazelen snel oploopt, proberen de regionale gezondheidsdiensten om de golf binnen de perken te houden. Ze hopen dat meer kinderen ingeënt en beschermd worden tegen de ziekte. Maar hoe dat doel bereikt moet worden, daarin verschillen de GGD'en van aanpak.

Een zwembad in Bussum is de komende dagen in gebruik voor een inhaalvaccinatie. Kinderen van 2 tot 18 jaar die nog niet ingeënt zijn tegen mazelen, kunnen van dinsdag tot en met vrijdag naar Sportcentrum de Zandzee gaan om alsnog de prik te halen.

Met de inhaaldagen is de GGD Gooi en Vechtstreek voorlopig de uitzondering. Het dichtst in de buurt komen de regio's Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid en Zaanstreek-Waterland. Kinderen die een of meer prikken missen, kunnen daar langskomen op de reguliere vaccinatiedagen die al gepland stonden. Ze kunnen dan alsnog ingeënt worden. "Een speciale inhaalcampagne is dus bij ons niet nodig", aldus de GGD in het zuiden van Gelderland.

'Complex en weerbarstig'

De GGD in de provincie Groningen ziet voorlopig nog geen vraag naar een extra vaccinatieronde. In Zuid-Limburg heeft de regionale GGD "geen extra inhaalacties gepland". De Friese GGD heeft daar ook geen plannen voor, maar heeft wel "standaard inhaalspreekuren" voor mensen die vaccinaties gemist hebben.

De GGD Hart voor Brabant ziet ook "geen aanleiding om te kiezen voor inhaalrondes". Ouders kunnen naar een consultatiebureau als ze willen dat hun kind alsnog gevaccineerd wordt. In wijken met een lage vaccinatiegraad geeft de dienst extra voorlichting. In Eindhoven (Brabant-Zuidoost) komt een driejarige proef om in één wijk met een lage vaccinatiegraad gericht het aantal gevaccineerden te vergroten. Dat is ook de aanpak van de gemeente Den Haag. Die meldde vorige week dat de vaccinatiegraad daardoor voor het eerst in jaren weer stijgt.

De GGD in het zuiden van Zuid-Holland noemt de dalende vaccinatiegraad "een complex en weerbarstig probleem, waarbij keuzes van ouders niet altijd op medische gronden worden gemaakt". Daarvoor is een langdurige aanpak nodig, en niet "één kortetermijnmaatregel".