Tennisser Alcaraz lost Sinner weer af als mondiale nummer 1

Sport
door anp
maandag, 10 november 2025 om 8:55
LONDEN (ANP/AFP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft de eerste plaats op de wereldranglijst weer overgenomen van Jannik Sinner. De 22-jarige Spanjaard stond een week geleden de positie af aan zijn twee jaar oudere rivaal uit Italië.
Sinner en Alcaraz kwamen vorige week niet in actie. De twee zijn deze week actief op de ATP Finals in Turijn. Sinner won vorig jaar het prestigieuze eindejaarstoernooi. De punten die hij toen verdiende voor de wereldranglijst, werden maandag in mindering gebracht. Alcaraz werd vorig jaar al in de groepsfase uitgeschakeld.
Tallon Griekspoor bleef op de 25e plaats staan, Jesper de Jong is de nummer 77. Botic van de Zandschulp steeg twee posities naar plek 78. Bij de vrouwen zakte Suzan Lamens een positie naar de 87e plaats.
