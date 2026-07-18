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Vakantiedrukte op Europese wegen naar het zuiden

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 juli 2026 om 11:10
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DEN HAAG (ANP) - Op verschillende wegen naar Zuid-Europese vakantiebestemmingen is het erg druk met vakantieverkeer. Het loopt vast op de gebruikelijke punten waar het elke zomer filerijden is, zegt een woordvoerder van de ANWB.
In Frankrijk doen vakantiegangers er op de A7 tussen Lyon en Orange uren langer over. Vooral bij Valence staat het vast. Automobilisten in Duitsland staan in de file op de A8 van München naar Salzburg, tussen Neukirchen en de grens met Oostenrijk.
In Oostenrijk doet verkeer op de A11 van Salzburg naar Villach er langer over en is er verderop vertraging voor de Karawankentunnel, op de A11 van Villach naar het Sloveense Ljubljana.
Zwitserland en Italië
Op de A2 tussen de Zwitserse steden Luzern en Chiasso zitten de knelpunten voor Altdorf, voor Amsteg en voor de Gotthardtunnel.
Bestuurders in Italië komen in de file terecht op de A14 tussen Bologna en Imola, onderweg naar Rimini.
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