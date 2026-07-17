Nieuwe golf Wangiri-fraude: wat je (zeker niet) moet doen bij mysterieuze telefoontjes

Je ziet een gemiste oproep van een onbekend buitenlands nummer. Uit nieuwsgierigheid bel je terug. Precies dát is waar oplichters op hopen. De zogeheten Wangiri-fraude steekt opnieuw de kop op en kan slachtoffers een flinke telefoonrekening bezorgen, aldus de Fraudehelpdesk.

Steeds meer Nederlanders melden dat ze worden gebeld door onbekende nummers uit landen als Madagaskar (+261), de Filipijnen (+63), Iran (+98), Nigeria (+234), Bulgarije (+359), Ivoorkust (+225) en de Salomonseilanden (+677). Opvallend genoeg gaat de telefoon vaak maar één keer over voordat de verbinding wordt verbroken.

Wangiri

Die werkwijze is geen toeval. Wangiri betekent in het Japans letterlijk 'één rinkel'. De bedoeling is dat je uit nieuwsgierigheid terugbelt. Daarmee kom je terecht op een peperduur buitenlands betaalnummer, terwijl je het idee hebt dat de andere partij niet opneemt.

Terwijl jij een kiestoon hoort of de telefoon eindeloos lijkt over te gaan, loopt de rekening ongemerkt op. Het geld verdwijnt vervolgens rechtstreeks naar de oplichters.

Ook op sociale media delen mensen hun ervaringen. "Mijn dochter werd door een nummer uit Madagaskar gebeld", schrijft iemand op Facebook. Een ander meldt: "Gisteren belden ze mijn moeder, maar gelukkig nam ze niet op!" Er zijn ook meldingen van bellers die direct ophangen zodra de telefoon wordt opgenomen.

Niet terugbellen

De Fraudehelpdesk is duidelijk over wat je moet doen: niet opnemen als je het nummer niet vertrouwt en vooral niet terugbellen. Blokkeer verdachte nummers om herhaling te voorkomen.

Als je toch terugbelt, dan waarschuwt de Fraudehelpdesk: “Het slachtoffer hoort een bandje met de kiestoon, zodat het net lijkt alsof er niet wordt opgenomen. Ondertussen loopt de teller door.”