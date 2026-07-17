ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe golf Wangiri-fraude: wat je (zeker niet) moet doen bij mysterieuze telefoontjes

Economie
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 17 juli 2026 om 13:38
163656538_m
Je ziet een gemiste oproep van een onbekend buitenlands nummer. Uit nieuwsgierigheid bel je terug. Precies dát is waar oplichters op hopen. De zogeheten Wangiri-fraude steekt opnieuw de kop op en kan slachtoffers een flinke telefoonrekening bezorgen, aldus de Fraudehelpdesk.
Steeds meer Nederlanders melden dat ze worden gebeld door onbekende nummers uit landen als Madagaskar (+261), de Filipijnen (+63), Iran (+98), Nigeria (+234), Bulgarije (+359), Ivoorkust (+225) en de Salomonseilanden (+677). Opvallend genoeg gaat de telefoon vaak maar één keer over voordat de verbinding wordt verbroken.

Wangiri

Die werkwijze is geen toeval. Wangiri betekent in het Japans letterlijk 'één rinkel'. De bedoeling is dat je uit nieuwsgierigheid terugbelt. Daarmee kom je terecht op een peperduur buitenlands betaalnummer, terwijl je het idee hebt dat de andere partij niet opneemt.
Terwijl jij een kiestoon hoort of de telefoon eindeloos lijkt over te gaan, loopt de rekening ongemerkt op. Het geld verdwijnt vervolgens rechtstreeks naar de oplichters.
Ook op sociale media delen mensen hun ervaringen. "Mijn dochter werd door een nummer uit Madagaskar gebeld", schrijft iemand op Facebook. Een ander meldt: "Gisteren belden ze mijn moeder, maar gelukkig nam ze niet op!" Er zijn ook meldingen van bellers die direct ophangen zodra de telefoon wordt opgenomen.

Niet terugbellen

De Fraudehelpdesk is duidelijk over wat je moet doen: niet opnemen als je het nummer niet vertrouwt en vooral niet terugbellen. Blokkeer verdachte nummers om herhaling te voorkomen.
Als je toch terugbelt, dan waarschuwt de Fraudehelpdesk: “Het slachtoffer hoort een bandje met de kiestoon, zodat het net lijkt alsof er niet wordt opgenomen. Ondertussen loopt de teller door.”
Twijfel je over een gemiste oproep uit het buitenland? Zoek het nummer eerst online op of negeer de oproep. Een moment van nieuwsgierigheid kan veel geld kosten.

Lees ook

Vorig jaar 30 procent meer fraude in betalingsverkeerVorig jaar 30 procent meer fraude in betalingsverkeer
Pas op met Booking.com: meldingen van fraude via WhatsApp stegen dit jaar met 560% — zo herken je de nep-berichtenPas op met Booking.com: meldingen van fraude via WhatsApp stegen dit jaar met 560% — zo herken je de nep-berichten
Tikkie-fraude 2026: de nieuwe truc waar zelfs digi-vaardige mensen intuinenTikkie-fraude 2026: de nieuwe truc waar zelfs digi-vaardige mensen intuinen
Banken: Miljoenen Nederlanders lopen risico op fraude door hergebruik cijfercodesBanken: Miljoenen Nederlanders lopen risico op fraude door hergebruik cijfercodes
Cryptoplatform Bitvavo blijkt snoepwinkel voor oplichters: +151% fraudeCryptoplatform Bitvavo blijkt snoepwinkel voor oplichters: +151% fraude
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-446678884 (1)

Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

generated-image (3)

Niet je boodschappen maar dít maakt Nederland nu echt duurder

ANP-150603408

Dit mysterieuze Nederlandse eiland is op ramkoers met Texel en verandert constant van vorm

shutterstock_2732918445

Nederland heeft officieel een watertekort: dit mag je nu niet meer doen en zoveel kan het je kosten

ANP-561145938

270.000 Nederlanders kochten dit treinabonnement van €49 — maar wie niet opzegt, betaalt straks €128 per maand

shutterstock_2350381147

Waarom dementie vaker vrouwen treft dan mannen

Loading