Vakbonden hebben 5 pagina's met klachten over Qbuzz in Friesland

LEEUWARDEN (ANP) - Vakbonden FNV en CNV hebben een brandbrief met vijf pagina's aan klachten over het busvervoer van Qbuzz in Friesland naar de provincie gestuurd. Het gaat onder meer over veiligheid, gebrek aan materieel en niet werkende technologie. De bonden sluiten actievoeren niet uit als de situatie niet verbetert.

De vakbonden willen snel in gesprek met de provincie en Qbuzz. "Er moet snel duidelijkheid komen hoe u problemen gaat oplossen en welke actiepunten Qbuzz gaat nemen om de onrust weg te nemen."

Qbuzz en gedeputeerde Matthijs de Vries zeggen open te staan voor een gesprek met de bonden. "Het is een gemiste kans dat de vakbonden niet eerst naar ons toe zijn gekomen voor een gesprek. We missen nu de context van deze klachten", aldus De Vries. "Nog niet alles loopt zoals we willen, maar veel klachten zijn al opgelost."

Volgens Qbuzz komen veel problemen doordat de bussen erg laat geleverd zijn en ook nog niet alle onderdelen er zijn, zoals cameraspiegels.