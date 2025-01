Palestijnse bron: Hamas nog niet schriftelijk akkoord met deal

DOHA (ANP/RTR) - Een Palestijnse bron zegt dat Hamas mondeling akkoord is met een deal over een wapenstilstand in de Gazastrook, maar op meer informatie wacht voordat de groep ook schriftelijk instemt. Een akkoord lijkt al dagen aanstaande.

Er vinden intensieve onderhandelingen plaats in de Qatarese hoofdstad Doha. Verschillende bronnen hebben de afgelopen dagen doorbraken gemeld, maar dat gebeurde ook bij eerdere onderhandelingen die geen staakt-het-vuren opleverden.

Hamas en Israël hebben zelf geen details over het akkoord gedeeld, maar volgens bronnen bevat het afspraken over onder meer de vrijlating van 33 gijzelaars in ruil voor honderden of duizend Palestijnse gevangenen in de eerste fase. Volgens Israëlische media krijgt Israël in dit stadium een bufferzone binnen Gaza. In een tweede fase zouden meer gijzelaars worden vrijgelaten.