Vakbondsbestuurders: AOW-leeftijd moet omlaag

DEN HAAG (ANP) - Vakbondsbestuurders van FNV, CNV en De Unie laten in een interview met De Telegraaf weten dat ze willen dat AOW-leeftijd omlaag gaat. FNV-bestuurder Piet Rietman vertelt de krant dat het "echt onredelijk" is dat de AOW-leeftijd niet daalt na bijstelling van de levensverwachting door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Mensen die in 2030 65 jaar worden, hebben gemiddeld nog bijna 21 jaar te leven, meldde het CBS vrijdag. Dat is een fractie lager dan de eerdere verwachting. Minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) liet daarop weten dat de AOW-leeftijd in 2030 niet omhoog gaat. In 2028 gaat de leeftijd waarop mensen AOW krijgen omhoog naar 67 jaar en drie maanden en dat blijft onveranderd in de twee jaren daarna.

Patrick Fey van CNV noemt het in De Telegraaf "bizar" dat de AOW-leeftijd niet met de levensverwachting mee daalt. Vakbond De Unie spreekt van "een weeffout in de wet".

Het is wettelijk zo geregeld dat de AOW-leeftijd niet zomaar naar beneden wordt bijgesteld als het CBS in een nieuwe prognose voorspelt dat Nederlanders vroeger komen te overlijden dan eerder gedacht, legde Van Hijum vrijdag uit. Het idee hierachter is om "iedereen tijdig zekerheid te bieden en een jojo-effect te voorkomen".