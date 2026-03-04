Vaker HPV bij vrouwen die geen toegang bevolkingsonderzoek hebben

DEN HAAG (ANP) - Bij vrouwen die geen of moeilijk toegang hebben tot het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker wordt het humaan papillomavirus (HPV) vaker gevonden dan bij vrouwen die daar wel toegang toe hebben. Dat meldt Dokters van de Wereld op basis van 555 uitstrijkjes die de mensenrechtenorganisatie tussen 2022 en 2025 afnam bij vrouwen zonder toegang. 87 procent van hen is ongedocumenteerd en daarom uitgesloten van het bevolkingsonderzoek.

HPV verdwijnt vaak vanzelf, maar als dat niet gebeurt kan baarmoederhalskanker ontstaan. Snelle signalering is daarom belangrijk. Bij één op de vijf van de onderzochte vrouwen bleek een type van het virus dat kanker kan veroorzaken aanwezig te zijn, tegenover één op de acht binnen het bevolkingsonderzoek. Bij 41 procent van de vrouwen werden celafwijkingen gevonden, dat geldt voor 28 procent van de vrouwen binnen het bevolkingsonderzoek. En 6 procent had zo'n afwijkende uitslag dat een doorverwijzing naar de gynaecoloog nodig was, binnen het bevolkingsonderzoek is dat voor 1,7 procent het geval.