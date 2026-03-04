ECONOMIE
Sjiitische leider Irak roept moslims op solidair met Iran te zijn

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 12:22
bijgewerkt om woensdag, 04 maart 2026 om 12:36
anp040326110 1
De hoogste sjiitische geestelijke in Irak, grootayatollah Ali Al-Hussein al-Sistani, heeft de moslims opgeroepen solidair te zijn met Iran. Hij noemt de aanvallen van Israël en de VS op Iran "een ongerechtvaardigde oorlog".
Volgens al-Sistani moeten alle moslims deze oorlog veroordelen en het Iraanse volk steunen. Landen zouden zich volgens hem moeten uitspreken tegen de oorlog en op zoek moeten gaan naar een diplomatieke en vreedzame oplossing van de conflicten rond de Iraanse nucleaire projecten.
Rond de 60 procent van de Iraakse bevolking is sjiitisch. In Iran is dat rond de 90 procent. Al-Sistani is in Iran geboren.
