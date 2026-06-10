ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Ark pleitte in najaar 2020 voor hardere coronalockdown

Samenleving
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 11:40
anp100626109 1
DEN HAAG (ANP) - Toenmalig zorgminister Tamara van Ark drong in het najaar van 2020 aan op opnieuw een strenge lockdown om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen te dempen. Dat heeft zij gezegd in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. Het kabinet besloot in oktober van dat jaar evenwel tot een milder maatregelenpakket, dat niet het gewenste effect had. De harde lockdown kwam er in december alsnog.
Van Ark, die destijds verantwoordelijk was voor de ziekenhuiszorg, wist zich gesteund door collega Hugo de Jonge die het coronabeleid onder zijn hoede had. Zij zei zich niet te kunnen vinden in analyses die destijds gemaakt werden in de media, als zouden in het kabinet "de medische en de economische portefeuilles" tegenover elkaar staan. Zij ervoer wel degelijk steun van collega's. Maar er werd volgens haar "een totaalinschatting gemaakt die later is ingehaald door de realiteit".
Zelf had Van Ark naar eigen zeggen ook oog voor andere invalshoeken dan de medische. Zij had bijvoorbeeld graag sportscholen opengehouden, maar dat bleek niet haalbaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

240462100_m

Grootbanken houden spaarrente bewust laag: 'Kloof momenteel grootst in jaren, spaarder loopt duizenden euro's mis'

171088156_m

Deze functie op je Android maakt je telefoon langzamer

173544800_m

Bestaat er buitenaards leven? Dit is wat wetenschappers echt denken

145883244_m

Rechter fluit baas terug na ‘ontmaskering’ zieke werknemer

bafkreicambzkbwity5hhg7jzk3h4rlaxoclnlevnulqhmw3hsgrx4nwsnq

Trump verliest grip: zelfs Netanyahu negeert zijn bevelen

ANP-534114991

Kans dat AMOC instort groter dan gedacht: 'Prognose: eeuwen kutweer in Europa'

Loading