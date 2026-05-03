Van den Brink noemt vernielingen IJsselstein 'onacceptabel'

door anp
zondag, 03 mei 2026 om 17:46
DEN HAAG (ANP) - "Protesteren doe je niet met bakstenen," zegt asielminister Bart van den Brink naar aanleiding van de vernielingen die zijn aangebracht aan het gemeentehuis in IJsselstein. Dat dit is gebeurd, noemt de CDA'er onacceptabel in een bericht op X.
De gemeente had aangekondigd opvang te willen organiseren voor 100 tot 150 mensen voor een half jaar. Eerder zijn daar protesten tegen geweest in de buurt van het gemeentehuis. "Geen enkele discussie in onze samenleving is een vrijbrief voor geweld, intimidatie en ravage," vindt Van den Brink. Hij heeft contact gehad met de burgemeester van IJsselstein.
Van den Brink herhaalt dat er solidariteit tussen gemeenten onderling nodig is om gemeenten zoals Budel, Ter Apel en Hardenberg te ontlasten in het opvangen van mensen die naar Nederland zijn gevlucht.
Ook in Loosdrecht hebben relschoppers het daar leegstaande gemeentehuis vernield vanwege de komst van asielzoekers.
