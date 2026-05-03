ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Twee Nederlandse Flotilla-opvarenden aangekomen op Schiphol

Samenleving
door anp
zondag, 03 mei 2026 om 17:51
anp030526099 1
SCHIPHOL (ANP) - Twee van de Nederlandse opvarenden van de burgervloot Global Sumud Flotilla zijn iets na 17.00 uur vanuit Istanbul geland op Schiphol. De twee activisten, Osman Tastan en Anas Mohamad, werden daar onder luid applaus en gejoel verwelkomd door zo'n dertig medestanders. Zij hadden onder meer Palestijnse vlaggen bij zich en riepen 'Viva Palestina' toen het tweetal de aankomsthal binnenkwam. Eerder scandeerden ze al leuzen als 'Free Palestine', 'Osman we are proud of you' en 'Anas we are proud of you'.
Eerder deze week onderschepte Israël meer dan twintig schepen van de Global Sumud Flotilla voor de kust van Kreta. Zo'n 175 opvarenden, onder wie drie Nederlanders en een in Nederland woonachtige Poolse burger, werden naar dat Griekse eiland overgebracht. Twee van die vier zijn daar nog altijd, liet de Nederlandse tak van Global Sumud Flotilla eerder zondag weten.
De Global Sumud Flotilla bestaat uit tientallen schepen met hulpgoederen voor Gaza.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 431378453

Hoe lang kan een hond zijn plas ophouden? ’Lang wachten met uitlaten is dierenmishandeling’

anp 530758418

Wat is het verschil tussen een mobiele airco en een aircooler, en wat is de slimste keuze?

generated-image (3)

Droomland Portugal: Waarom duizenden emigreren en de realiteit soms tegenvalt

generated-image (2)

Heterofatalisme: waarom steeds meer vrouwen genoeg hebben van vaste mannen

25106248 l normal none

Je handdoek is vermoedelijk smerig

190444383_m

Topeconoom Gary Shilling waarschuwt voor recessie en beurscrash

Loading