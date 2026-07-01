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Van Dissel: je gaat uit van medewerking mensen bij maatregelen

Samenleving
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 16:11
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DEN HAAG (ANP) - Bij het adviseren van maatregelen ging het Outbreak Management Team (OMT) ervan uit dat mensen zich aan de maatregelen gingen houden. "Waar heb je anders nog een OMT voor?" vroeg voormalig OMT-voorzitter Jaap van Dissel zich af tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.
Commissielid Annelotte Lammers vroeg Van Dissel of de avondklok wel effect zou hebben als vervolgens allerlei mensen zich tijdens de hele avondklok op één locatie bevonden voor een feestje. "Daarom was tegelijk ook een bezoekersmaatregel ingevoerd dat maximaal één persoon op bezoek mocht komen", zei de viroloog. "Je gaat uit van de goede inzet van mensen."
Volgens Van Dissel hielden de meeste mensen zich aan de regels. "De overgrote meerderheid vond het virus een belangrijk probleem en was bereid daar offers voor te brengen."
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