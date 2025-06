Van Hijum wil dat kabinet doorgaat met lager eigen risico

DEN HAAG (ANP) - Waarnemend zorgminister en vicepremier Eddy van Hijum (NSC) vindt niet dat het demissionaire kabinet voorlopig moet stoppen met de voorgenomen verlaging van het eigen risico in de zorgverzekering, nu de Raad van State met een zeer kritisch oordeel is gekomen over het plan. "Ik denk dat de redenen waarom we dit willen nog altijd actueel zijn", aldus de bewindsman.

"We hebben er als kabinet bewust voor gekozen om het eigen risico te halveren", zegt Van Hijum. "Omdat we ook de toegang tot de zorg willen verbeteren. Door ervoor te zorgen dat dat eigen risico niet een rem is voor mensen om zorg te zoeken als ze dat nodig hebben." Vooral voor langdurig zieke mensen moet dit een verbetering opleveren.

De Raad van State waarschuwt evenwel dat met de verlaging van het eigen risico de zorgpremie voor iedereen stijgt. Ook de druk op de toch al overbelaste gezondheidszorg neemt toe, voorziet de belangrijkste adviseur van het kabinet op wetgevingsgebied.