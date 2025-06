Wielrenner Albanese wint tweede rit in Ronde van Zwitserland

SCHWARZSEE (ANP) - Vincenzo Albanese heeft de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Italiaan van EF Education - EasyPost was de snelste in een lange sprint aan het einde van een rit over 177 kilometer van Aarau naar Schwarzsee.

De Zwitser Fabio Christen eindigde als tweede, vlak voor de Brit Lewis Askey. Danny van Poppel was met een vijfde plaats de beste Nederlander. Romain Grégoire, de Franse winnaar van de eerste etappe, blijft het algemeen klassement leiden.

De Zwitsers Mauro Schmid en Silvan Dillier en de Duitser Jonas Rutsch kozen voor de aanval. Ze vormden een kopgroep die weinig ruimte kreeg van het peloton. Voor Dillier lag het tempo op de Guggisberg, de eerste klim in de etappe, te hoog.

Schmid ging er nog even alleen vandoor, maar werd 17 kilometer voor de finish ingehaald door het peloton, waar de ploegen met de beste sprinters het tempo bepaalden. Jan Christen ontsnapte 3 kilometer voor de finish nog uit het peloton, maar ook de Zwitser kon een massasprint niet voorkomen.