Van Kent tweede SP-Kamerlid dat na verkiezingen niet terugkeert

DEN HAAG (ANP) - Bart van Kent is het tweede Tweede Kamerlid van de SP dat niet terugkomt na de verkiezingen. Eerder maakte Michiel van Nispen bekend niet verder te gaan. Zondag zei Van Kent op X dat "het tijd is om het stokje door te geven".

Van Kent schrijft op X dat hij de afgelopen acht jaar "knokte als Kamerlid voor sociale vooruitgang". Vanaf 2007 was hij werkzaam als fractiemedewerker van de SP.

Het Kamerlid zegt dat hij nu eerst tijd wil maken voor zijn gezin en wil nadenken. "Daarna tijd voor iets nieuws."

Huidig fractievoorzitter Jimmy Dijk is weer voorgedragen om lijsttrekker te worden bij de verkiezingen eind oktober. De SP heeft vijf zetels in de Tweede Kamer. In de peilingen staat de partij op ongeveer evenveel zetels als nu.