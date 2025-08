Ferrand-Prévot wint Tour Femmes in stijl, Vollering tweede

CHATEL PORTES DU SOLEIL (ANP) - De Française Pauline Ferrand-Prévot heeft de Tour de France Femmes in stijl gewonnen door ook de slotrit op haar naam te schrijven. Demi Vollering verzekerde zich net als vorig jaar van de tweede plek in het klassement door de Australische Sarah Gigante te passeren, die in de afsluitende bergrit niet mee kon met de groep favorieten.

Ferrand-Prévot (33) is de eerste Française die voor eigen publiek de belangrijkste wielerkoers voor vrouwen wint. De renster van de Nederlandse ploeg Visma-Lease a Bike sloeg zaterdag haar slag door de koninginnenrit op haar naam te schrijven en de concurrentie op minuten achterstand te zetten. In de slotrit van 124 kilometer naar Châtel Les Portes du Soleil was een versnelling op ruim 6 kilometer van de streep genoeg voor een tweede etappezege. Vollering werd tweede.

Vollering begon als nummer 3 met een achterstand van ruim drie minuten op Ferrand-Prévot aan de slotrit. Haar doel was vooral nog een podiumplaats veilig te stellen. De winnares van 2023 had vooraf een achterstand van een kleine minuut op nummer 2 Gigante, haar voorsprong op titelhoudster Katarzyna Niewiadoma was 22 seconden.

Anna van der Breggen, die geen rol van betekenis meer speelde in het klassement, reed lang alleen op kop in de slotrit. Op de laatste gecategoriseerde klim, op 33 kilometer van de streep, werd ze ingerekend door de groep klassementsrenners. Gigante reed toen al op grote achterstand door een langzamere afdaling.

Ferrand-Prévot was in de kopgroep in staat alle aanvalletjes te pareren. Vollering probeerde het op een kleine 7 kilometer van de streep nog, maar kwam niet weg. Met een machtige versnelling lukte dat de regerend olympisch kampioene mountainbiken uit Frankrijk wel. Luid toegejuicht door haar landgenoten kwam ze solo aan in Châtel Les Portes du Soleil, twintig seconden voor Vollering. Niewiadoma besloot de rit en de Tour als derde.