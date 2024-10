Van ontvoering verdachte ouders baby Santiago blijven vastzitten

AMSTERDAM (ANP) - De ouders die worden verdacht van het ontvoeren van hun baby Santiago blijven vastzitten, heeft de rechter-commissaris maandag bepaald. De 23-jarige man en 25-jarige vrouw namen hun premature baby vorige week mee uit een Frans ziekenhuis en werden vrijdag gevonden in een hotel in Amsterdam, waar ze werden aangehouden.

De politie beschouwde het meenemen van Santiago, die op 6 oktober geboren werd in een ziekenhuis in Parijs, als ontvoering. De baby heeft dringend medische hulp nodig en was daarom mogelijk in levensgevaar. Ook mensen die de ouders bij hun vlucht uit Parijs hadden vergezeld, zijn aangehouden.