NEW CASTLE (ANP/RTR) - President Joe Biden heeft maandag zijn stem uitgebracht in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In zijn thuisstaat Delaware stemde hij ruim een week voor de eigenlijke verkiezingsdag op de Democratische vicepresident Kamala Harris.

De 81-jarige president zelf zag in juli af van herverkiezing na een voor hem slecht verlopen verkiezingsdebat met de Republikeinse uitdager Donald Trump. Hij is een van de miljoenen Amerikanen die vervroegd hun stem uitbrachten.