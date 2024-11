Van Oostenbruggen weet niet of hij zelf box 3-geld terugkrijgt

DEN HAAG (ANP) - Aankomend staatssecretaris van Financiën Tjebbe van Oostenbruggen weet niet of hij zelf geld terugkrijgt als gevolg van uitspraken van de Hoge Raad over de belasting op vermogensrendement (box 3). Dat zei de NSC'er, die in zijn nieuwe functie belast wordt met de uitvoering van een compensatieregeling, in een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Beleggers en spaarders betaalden jarenlang belasting over een verondersteld rendement. Een groep vermogenden stapte naar de rechter na een reeks magere jaren waarin zij dat rendement helemaal niet haalden, en kreeg tot aan de Hoge Raad gelijk. De komende jaren worden naar verwachting vele miljarden euro's aan compensatie betaald.

D66-Kamerlid Hans Vijlbrief vroeg Van Oostenbruggen, van wie bekend is dat hij als succesvol ondernemer miljoenen heeft vergaard, of hij zelf ook geld tegoed heeft en hoe hij daar in zijn nieuwe rol mee zou omgaan. "Niet om te pesten", verzekerde Vijlbrief, die erkende als oud-staatssecretaris op deze post voor hetzelfde dilemma te hebben gestaan.

Van Oostenbruggen zei niet te weten of hij zelf tot de doelgroep behoort. "Dat zou ik even moeten navragen aan mijn accountant." Wel zei hij dat hij "niet zo heel veel" vermogen in box 3 heeft. Zijn geld zit "grotendeels in box 2", waarin bijvoorbeeld het aandelenbelang in een eigen onderneming of familiebedrijf wordt belast.