Koning heeft gesproken met coördinator antisemitismebestrijding

DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander heeft donderdagavond gesproken met Eddo Verdoner, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB). Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De koning heeft zich vermoedelijk laten bijpraten over het geweld in Amsterdam rondom de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv.

Verdoner adviseert de minister van Justitie en Veiligheid over de aanpak van discriminatie, bedreiging en intimidatie van de Joodse gemeenschap.

De koning keerde donderdag terug van een werkbezoek aan Denemarken en Noorwegen. Daar vertelde hij dat de onrust in Amsterdam hem pijn deed, maar ook dat hij er op dat moment niet genoeg vanaf wist om een inhoudelijk antwoord te geven. Hij wilde in Nederland graag "horen wat er aan de hand is".

Willem-Alexander deelde eerder in een bericht op sociale media dat hij met de Israëlische president Herzog had gesproken over de ongeregeldheden in Amsterdam van donderdag 7 op vrijdag 8 november. Hij zei onder meer "geschokt" te zijn door het geweld tegen de Israëlische supporters die in Nederland waren voor de wedstrijd. "Joden moeten zich veilig kunnen voelen in Nederland, overal en altijd. Wij slaan onze armen om hen heen en laten hen niet los", aldus Willem-Alexander toen.