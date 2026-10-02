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Van Veldhoven: 'vertrouwen' dat wet bijmengen groen gas het haalt

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er "alle vertrouwen in" dat de wet over het bijmengen van groen gas het haalt met een brede meerderheid in de Tweede Kamer. De D66-minister zei na de ministerraad wel dat ze "nog volop in gesprek" is met de Kamer om de steun rond te krijgen.
PRO-Kamerlid Sjoukje van Oosterhout zei afgelopen dinsdag dat haar partij de wet niet steunt "zoals het er nu uitziet". Zij vreest dat dit een financiële prikkel creëert om de intensieve veehouderij in stand te houden. Een deel van het groene gas ontstaat door mest te vergisten. De wet moet energieleveranciers verplichten om deels groen gas te gaan leveren.
"Het was fijn geweest als we over alles in één keer hadden kunnen stemmen", zei Van Veldhoven, die kortaf reageerde op vragen, omdat ze denkt dat praten met journalisten het proces niet ten goede komt. Dinsdag wordt gestemd over de wet. De bedoeling is dat die op 1 januari ingaat. Volgens de minister kan dat ook als de wet komende dinsdag wordt aangenomen.
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