Normaal betaal je extra als je je energieprijs voor drie jaar vastlegt. Op dit moment is het andersom: met drie jaar vast ben je goedkoper uit dan met een jaarcontract. Overstappen.nl noemt het in zijn overzicht van oktober opvallend dat een contract van drie jaar vast nu voordeliger is dan een contract van één jaar.

Ook Keuze.nl ziet dat vandaag. Bij een gemiddeld verbruik van 2.300 kWh en 900 m³ is Innova Energie het goedkoopste driejarige contract: €2.126 per jaar, inclusief €570 welkomstkorting. Het goedkoopste jaarcontract komt van Energiedirect en kost €2.192 per jaar, inclusief €330 korting.

De dure winter weegt in een jaarcontract veel zwaarder

Je leverancier koopt het gas dat jij deze winter verbruikt nu al in. Volgens Energievergelijk bestaat een jaarcontract daardoor bijna helemaal uit die komende dure winter. Eind augustus kostte dat gas op de beurs €0,68 per m³, omdat de voorraden laag waren en de aanvoer via de Straat van Hormuz onzeker was.

Bij een driejarig contract werkt het anders. Gas dat pas in 2028 wordt geleverd, kostte op dezelfde beurs toen ongeveer €0,32 per kuub, zonder belastingen. Voor 2029 was dat nog maar €0,26. De leverancier koopt over al die jaren in, waardoor de dure eerste winter wordt verdund met goedkopere jaren erna.

Leveranciers baseren hun tarieven op de termijnmarkt. Wat die markt op dit moment laat zien, is dat gas voor 2027 duurder wordt ingeprijsd dan gas voor 2028. Een driejarig contract loopt over beide jaren, waardoor de gemiddelde prijs lager uitvalt dan bij een contract dat alleen de komende twaalf maanden dekt. - Overstappen.nl, eind augustus

Gaslicht.com legt het op dezelfde manier uit: de markt rekent erop dat de energieprijzen het komende halfjaar tot jaar hoog blijven en daarna dalen. Bij een eenjarig contract telt die dure eerste periode dus zwaar mee.

Steeds meer mensen kiezen daarom voor de langere looptijd. Eind augustus koos 15 procent van de overstappers via Overstappen.nl een driejarig contract. Over de eerste 32 weken van 2026 was dat gemiddeld nog 8 procent.

Drie jaar vast is ook goedkoper dan variabel

Volgens Energievergelijk was drie jaar vast op 28 september €248 per jaar goedkoper dan het goedkoopste variabele contract. Daarbij zijn stroom, vaste kosten en welkomstkorting meegeteld, meldde Dagelijkse Standaard. Op gas alleen was het verschil klein: Greenchoice rekende variabel €1,497 per kuub, terwijl de goedkoopste driejarige contracten op €1,521 zaten.

Het voordeel van vast zat volgens Dagelijkse Standaard vooral in een lagere stroomprijs en de welkomstkorting. Let op: die vergelijking is van vóór 29 september. Toen verhoogde Greenchoice zijn variabele tarieven, zoals we schreven in Variabel contract bij Greenchoice? Je betaalt vanaf nu ruim €480 per jaar meer voor gas en stroom.

Energievergelijk wijst op nog een nadeel van variabel. Je kunt het contract elke maand opzeggen, maar je betaalt in de winter het tarief dat dan geldt. Dat tarief ligt nu hoger dan de vaste aanbiedingen.

Een jaarcontract betaalt de dure winter in één keer af. Een driejarig contract smeert die winter uit over drie jaar.

Hoe groot het voordeel is, hangt af van wie je het vraagt

De vergelijkers zijn het eens over de richting, maar niet over hoe groot het verschil is. Keuze.nl kwam op 21 september uit op €196 per jaar als je het goedkoopste driejarige contract naast het goedkoopste jaarcontract legt. Gemiddeld over alle vaste contracten was het verschil volgens Keuze.nl €64. Overstappen.nl kwam medio september uit op zo'n €17 per jaar en Gaslicht.com vorige week op €44.

Ook je verbruik maakt uit. Medio september rekende Keuze.nl voor: bij 2.500 kWh en 1.000 m³ was een jaarcontract gemiddeld €36 per jaar goedkoper dan drie jaar vast. Bij 5.000 kWh en 2.000 m³ was drie jaar vast juist gemiddeld €116 goedkoper. Overstappen.nl raadt in de meeste gevallen nog steeds een eenjarig contract aan.

Wat je nu kunt doen