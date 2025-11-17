Van Weel: besluit over troepenmacht Gaza is belangrijke stap

DEN HAAG (ANP) - Het besluit van de Verenigde Naties om in te stemmen met een plan om een internationale troepenmacht naar de Gazastrook te sturen, is volgens demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) "een belangrijke stap naar de volgende fases" in het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat liet Van Weel maandagavond weten op X.

Volgens Van Weel is het belangrijk om te werken aan "een duurzame oplossing voor dit conflict en stabiliteit in de regio". Hij zegt ook dat Nederland bereid is "om met alle partners samen te werken om dat doel te bereiken".

China en Rusland onthielden zich in de Veiligheidsraad van stemming, de dertien andere landen stemden voor.