Vogelgriep in Terschuur, 62.000 kippen gedood

BARNEVELD (ANP) - In het Gelderse dorp Terschuur (gemeente Barneveld) is vogelgriep vastgesteld op een bedrijf met leghennen. Alle 62.000 kippen op de boerderij worden gedood. Dat moet voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden.

In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. Dit betekent dat er geen pluimvee, eieren, vogelmest en strooisel mogen worden vervoerd. In dat gebied liggen 182 pluimveebedrijven, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.