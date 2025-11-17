Paus wil klimaatactie: wij falen in bescherming van planeet

BELÉM (ANP) - Sterke en snelle klimaatactie is noodzakelijk om de planeet te beschermen, benadrukt paus Leo XIV maandag in een videoboodschap bij een speciale bijeenkomst in het Amazonemuseum in Belém. In die Braziliaanse stad wordt momenteel de klimaattop (COP30) gehouden. "De schepping schreeuwt het uit in overstromingen, droogtes, stormen en meedogenloze hitte", zei de paus, die vervolgde dat de klimaatactie tot nu toe faalt.

"Het Parijsakkoord heeft echte vooruitgang teweeggebracht en blijft ons sterkste instrument om mens en planeet te beschermen." Paus Leo stelde zij aan zij te staan met wetenschappers, leiders en predikers van alle naties en geloven. "We zijn de hoeders van de schepping, geen rivalen."

De paus wees erop dat een op de drie mensen leeft in grote kwetsbaarheid vanwege de klimaatcrisis. "Voor hen is klimaatverandering geen verre bedreiging, en deze mensen negeren is onze gedeelde menselijkheid ontkennen."