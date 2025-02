Van Weel: inkomensafhankelijke boete kost te veel moeite

DEN HAAG (ANP) - Een systeem met inkomensafhankelijke boetes kost te veel moeite om in te voeren, vindt justitieminister David van Weel (VVD). Hij heeft daarom besloten dit idee niet verder uit te werken.

Bij het uitdelen van boetes moet de rechter rekening houden met de "draagkracht" van de verdachte, staat in het Wetboek van Strafrecht. De rechter moet bovendien voorkomen dat de verdachte "onevenredig wordt getroffen" in de portemonnee. Dat lukt niet goed, zei de Tweede Kamer enkele jaren geleden in een motie.

Onderzoekers in opdracht van het kabinet stelden voor om een systeem in te voeren met inkomenscategorieën. Iemand met een hoog inkomen krijgt daarmee een hogere boete.

Ingrijpend

Zo'n hervorming is "zeer ingrijpend voor de praktijk", verwacht Van Weel. Hij merkt op dat organisaties die met strafrecht te maken hebben het al druk genoeg hebben. De komende jaren zijn die organisaties ook nog eens "grote inspanningen" kwijt aan de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Al met al levert een nieuw boetestelsel zoveel werk op, dat het "niet opportuun" is.

De rechter heeft al genoeg andere manieren om rekening te houden met de ontvanger van de boete, vindt Van Weel. Wie de fout ingaat, kan bijvoorbeeld een betalingsregeling of uitstel van betaling krijgen.

Nadrukkelijk

De minister voegt "nadrukkelijk" toe dat het belangrijk is om op te letten of iemand een boete kan betalen. Hij vindt wel dat er verbeteringen mogelijk zijn, en wil dat rechters meer informatie hebben waarop ze hun uitspraak kunnen baseren.